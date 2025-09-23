Самарцам напомнили о необходимости передачи показаний счетчиков ГВС до 25 сентября

Жителям Самарской области напомнили о своевременной передаче показаний счетчиков горячей воды. От этого зависит актуальность начислений в квитанциях. Энергетики ждут данные до 25 сентября, сообщает самарский филиал компании «Т Плюс».
Передать показания приборов учета ГВС можно дистанционно. Доступны несколько способов: через личный кабинет абонента, сайт теплоснабжающей компании, с помощью QR-кода на квитанции, в мессенджере или соцсети, по круглосуточным телефонам или при оплате через банковские приложения.
Также энергетики напоминают, что собственники должны своевременно проводить поверку счетчиков. Если прибор неисправен, он не может корректно передавать данные, что в итоге скажется на начислении оплаты.