Самарцам напомнили о необходимости передачи показаний счетчиков ГВС до 25 сентября

Передать показания приборов учета ГВС можно дистанционно. Доступны несколько способов: через личный кабинет абонента, сайт теплоснабжающей компании, с помощью QR-кода на квитанции, в мессенджере или соцсети, по круглосуточным телефонам или при оплате через банковские приложения.