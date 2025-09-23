Ричмонд
Сварщик Владимир Долгов из Иркутска примет участие во Всероссийском конкурсе

Он посоревнуется с 40 сварщиками со всей страны за звание лучшего специалиста.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Сварщик Владимир Долгов из Иркутска примет участие во Всероссийском конкурсе «Лучший по профессии». Ранее мастер уже одержал победу в региональном этапе, теперь он представит региона на федеральном уровне. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве Приангарья.

-Владимир посоревнуется с 40 сварщиками со всей страны за звание лучшего. Конкурс пройдет с 24 по 26 сентября в Перми, — уточнили в пресс-службе правительства.

За плечами Владимира Долгова — десять лет работы электрогазосварщиком шестого разряда.

Конкурс проводится в рамках национального проекта «Кадры». Участники должны выполнить теоретические и практические задания. Победителей ждут денежные призы: миллион рублей за первое место, полмиллиона за второе и 300 тысяч за третье.