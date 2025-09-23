Когда в Алматы прекратятся дожди и вернется тепло до +25°C

Прогноз погоды по Астане
24 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°C, днем +23+25°C. 25 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°C, днем +25+27°C. 26 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°C, днем +23+25°C.
Прогноз погоды по Алматы
24 сентября: переменная облачность, ночью дождь. Ветер северо-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°C, днем +18+20°C. 25 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°C, днем +21+23°C. 26 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°C, днем +23+25°C.
Прогноз погоды по Шымкенту
24 сентября: небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8−13, днем порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°C, днем +27+29°C. 25 сентября: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°C, днем +27+29°C. 26 сентября: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°C, днем +25+27°C.