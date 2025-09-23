Когда в Алматы прекратятся дожди и вернется тепло до +25°C

В РГП «Казгидромет» предоставили прогноз на 24, 25 и 26 сентября 2025 года по трем мегаполисам страны. Из него следует, что в четверг и пятницу в Алматы будет без осадков и тепло до +25°C. В Астане тоже ожидается погода без осадков, а в Шымкенте — дожди и тепло до +29°C, сообщает Zakon.kz.