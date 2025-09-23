Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Когда в Алматы прекратятся дожди и вернется тепло до +25°C

В РГП «Казгидромет» предоставили прогноз на 24, 25 и 26 сентября 2025 года по трем мегаполисам страны. Из него следует, что в четверг и пятницу в Алматы будет без осадков и тепло до +25°C. В Астане тоже ожидается погода без осадков, а в Шымкенте — дожди и тепло до +29°C, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: +17° 2 м/с 100% 759 мм рт. ст. +20°
Источник: Zakon.kz

Прогноз погоды по Астане

24 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°C, днем +23+25°C. 25 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°C, днем +25+27°C. 26 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°C, днем +23+25°C.

Прогноз погоды по Алматы

24 сентября: переменная облачность, ночью дождь. Ветер северо-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°C, днем +18+20°C. 25 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°C, днем +21+23°C. 26 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°C, днем +23+25°C.

Прогноз погоды по Шымкенту

24 сентября: небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8−13, днем порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°C, днем +27+29°C. 25 сентября: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°C, днем +27+29°C. 26 сентября: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°C, днем +25+27°C.