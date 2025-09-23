Эксперты рассказали, как Израиль может ответить на признание Палестины на Западе

Как пояснил Макрон, целью этого дипломатического акта является демонстрация значимости палестинского народа. Политик подчеркнул, что признание государственности Палестины никоим образом не подразумевает отказа Парижа от поддержки Израиля.
«Признание законных прав палестинского народа ничуть не умаляет прав израильского народа, который Франция поддерживала с первого дня. Именно потому мы убеждены: это признание — единственное решение, которое позволит достичь мира для Израиля», — цитируют Макрона «Ведомости».
Как полагает советник Макрона по Ближнему Востоку Офер Бронштейн, решение Франции способно запустить цепную реакцию в мировом дипломатическом сообществе, вызвав «небольшое дипломатическое цунами». В интервью Euractiv 22 сентября он отметил, что война в Газе лишена смысла, а нападения ХАМАС 7 октября можно было бы предотвратить, если бы Палестина была признана на мировом уровне.
В публикации Politico говорится, что цель Макрона — побудить другие западные страны последовать примеру Франции в признании Палестины.
Как пояснил «Ведомостям» заведующий сектором региональных проблем и конфликтов отдела европейских политических исследований ИМЭМО Павел Тимофеев, демарш Макрона отражает личную позицию французского лидера. Эксперт полагает, что президент Франции на фоне обостряющейся гуманитарной катастрофы в Газе осознал несостоятельность прежней стратегии Парижа — ожидать взаимного признания сторон.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил признание Палестины, назвав его «экзистенциальной угрозой» и «наградой для террористов». В заявлениях, распространенных его советником Дмитрием Гендельманом, израильский лидер пообещал ответные меры, категорически отверг признание палестинского государства и анонсировал усиление израильского строительства в Иудее и Самарии.
Позицию Нетаньяху разделяют члены правительства Израиля. Министры выступили за полную оккупацию Западного берега Иордана. Их призыв опирается на решение Кнессета от 23 июля. Тогда парламент голосовал декларацию, предусматривающую распространение израильского суверенитета на эту территорию. Однако, несмотря на принятие документа, действий по его реализации не последовало.
Политика Израиля на палестинских территориях спровоцировала ответные шаги со стороны Европы. В частности, Брюссель планирует приостановить соглашение об ассоциации с Израилем и провести аудит двусторонних отношений.
Павел Тимофеев указывает, что введение санкций Евросоюза в отношении Израиля маловероятно из-за глубоких внутренних разногласий по палестинскому вопросу: сегодня независимость Палестины признают лишь 10 из 27 государств-членов ЕС. К тому же, Евросоюз остается ключевым торговым партнером Израиля. В 2024 году товарооборот между странами ЕС и Израилем составил 42,6 млрд евро. Примечательно также, что доля Брюсселя составила 32% от общего объема торговли Израиля.
По оценке научного сотрудника ИМЭМО РАН Людмилы Самарской, признание Палестины западными странами носит символический характер. Хотя этот шаг может в некотором смысле усилить международные позиции Палестинской национальной администрации, но вряд ли поменяет положение «на земле», поскольку администрация не имеет ни полноценного контроля над территориями, ни установленных границ, ни фактического суверенитета.
Эксперт Тимофеев солидарен с Самарской в оценке символического характера признания Палестины. «По плану Франции, если на выборах в Газе победят умеренные силы, а ХАМАС будет маргинализирован, это позволит западным странам оказать “демократической Газе” финансовую и другую поддержку, подтолкнув ее к диалогу с Израилем в сторону формулы “двух государств”, — уверен востоковед.
Эксперт задается вопросом — какие мотивы могли бы побудить Израиль к уступкам по данному плану, особенно учитывая, что его руководство традиционно игнорирует позицию международного сообщества и нормы права в вопросах национальной безопасности.
По оценке Самарской, текущая волна признаний Палестины подрывает возможность создания жизнеспособного палестинского государства, одновременно предоставляя Израилю основание для реализации одобренного кнессетом решения об аннексии Западного берега реки Иордан.
Самарская считает, что Израиль может отказаться от распространения суверенитета на Западный берег из-за рисков ухудшения отношений с арабскими странами в рамках Соглашений Авраама. Вместо этого Тель-Авив может выбрать менее конфронтационный, но эффективный с его точки зрения ответ — дальнейшее расширение поселений. Эксперт констатирует, что на практике такая мера не приведет к кардинальным изменениям, поскольку расширение поселенческой инфраструктуры на Западном берегу и так продолжается высокими темпами — особенно в условиях нынешнего правительства, где сильны позиции лобби сторонников поселенческого движения.