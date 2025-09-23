Эксперты рассказали, как Израиль может ответить на признание Палестины на Западе

Павел Тимофеев указывает, что введение санкций Евросоюза в отношении Израиля маловероятно из-за глубоких внутренних разногласий по палестинскому вопросу: сегодня независимость Палестины признают лишь 10 из 27 государств-членов ЕС. К тому же, Евросоюз остается ключевым торговым партнером Израиля. В 2024 году товарооборот между странами ЕС и Израилем составил 42,6 млрд евро. Примечательно также, что доля Брюсселя составила 32% от общего объема торговли Израиля.