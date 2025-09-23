Синоптик рассказал, когда в Москву придет метеорологическая осень

«Мы уже рассказывали, что в минувший понедельник в Москве, с температурой в плюс 26,7 градусов, был обновлён суточный рекорд максимальной температуры воздуха, и пока московский сентябрь 2025 года продолжает удивлять погодными рекордами. Так, несмотря на существенное, примерно на 10 градусов понижение температуры, сегодня её среднесуточная величина останется выше отметки в плюс 15 градусов, переход через которую в сторону более низких значений, как раз и определяет начало метеорологической осени. Таким образом сегодня в столице продолжается метеорологическое лето, а вот завтра похолодание продолжится и средняя температура опустится существенно ниже 15-градусной отметки, давая старт метеорологической осени», — написал Леус в своем Telegram-канале.