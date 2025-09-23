Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Звуки пулеметной очереди напугали жителей Актау

Жители Актау сообщили о странных звуках, прозвучавших сегодня рано утром в некоторых районах областного центра. Они напоминали пулеметные очереди, передает Lada.kz.

Источник: Nur.kz

О предполагаемой стрельбе жители областного центра начали сообщать сегодня, 23 сентября. По их сообщениям, звуки, похожие на пулеметную очередь, слышали несколько раз в промежутке между 06:00 и 08:00 в районе 3, 4 и 5 микрорайонов. Некоторые жители говорят, что слышали их и в верхней части города, в частности, в 26 микрорайоне.

«За время нашей дороги мы слышали, как была пулеметная очередь. Сначала подумала, что гром. У нас какие-то учения проходят или что-то страшное ожидается? Жутковато стало, в мире столько всего сейчас творится»; «Что за стрельба была, типа как из пулемета, до 8 утра в 4-м микрорайоне?»; «Очень близко слышала сирену и три выстрела», — сообщают очевидцы.

Издание отмечает, что в настоящее время в регионе проходят учения Минобороны РК. Как сообщил представитель ведомства, все действия проходят в районах. В Актау учения с участием кораблей запланированы только на 26 сентября.