Спортсмены из Сочи взяли бронзу на первенстве России по большому теннису

Сборная Краснодарского края заняла третье место на командном первенстве нашей страны по большому теннису среди юниоров до 19 лет, которое прошло в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России». В составе команды Кубани были и представители Сочи, сообщили в администрации города.
«Этот значимый успех — результат колоссального труда, целеустремленности и воли к победе самих спортсменов, а также высочайшего профессионализма и преданности своему делу тренерско-преподавательского состава. Данный результат говорит о правильности выбранного курса на развитие тенниса в нашем городе, об эффективности системы подготовки спортивного резерва. Мы видим, что создаваемая инфраструктура, внимание к детскому и юношескому спорту дают свои весомые плоды», — сказал директор департамента физической культуры и спорта администрации города Анатолий Мирошников.
Уточним, что первенство прошло в Казани. За Сочи на соревнованиях выступали воспитанники спортшкол № 19 и № 26 Евгений Кафельников и Астамур Кация, а также атлет из регионального центра спортивной подготовки № 2 Эдуард Саакян. Молодые люди в составе сборной Краснодарского края уступили только соперникам из Санкт-Петербурга и Татарстана.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.