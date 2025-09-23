Ричмонд
Жителям одного из районов Минска на день отключили горячую воду

Некоторые жители Ленинского района Минска остались на один день без горячей воды. Об этом информирует администрация района столицы со ссылкой на филиал «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго» и УП «Минсккоммунтеплосеть».

Источник: Reuters

Причиной является производство переврезок на тепловых сетях. В связи с этим горячей воды не будет с 8.00 до 22.00 23 сентября. Потребителей «Минских тепловых сетей» это коснется по следующим адресам: жилые дома по ул. Малинина, 30, 34; пр. Рокоссовского, 84, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 136; ул. Плеханова, 101, 103, 105, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125; ул. Якубова, 2, к.1, к.3; 4, 6, 16, 18, 22, 24, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 46; СШ № 134, ул. Плеханова, 107; СШ № 36, ул. Якубова, 34; СШ № 15, ул. Якубова, 12; д/с № 335, ул. Плеханова, 109; д/с № 374, ул. Якубова, 44; д/с № 403 ул. Якубова, 42; д/с № 372, ул. Якубова, 26; д/с № 333, ул. Малинина, 32; д/с № 381, ул. Якубова, 8; детская поликлиника № 7, ул. Плеханова, 127; ДС «Серебрянка», ул. Якубова, 1Б; ДС «Серебрянка», ул. Малинина, 39; магазин по ул. Якубова, 6А; магазин по ул. Якубова, 14; гаражи по ул. Якубова, 2, к.2; административное здание по пр. Рокоссовского, 136а; магазин по ул. Плеханова, 91; пункт приема стеклотары по пр. Рокоссовского, 98 Б; ОАО «Белэлектромонтажналадка», ул. Плеханова, 105А, 105Ак1; административное здание по ул. Якубова, 10; административное здание по ул. Малинина, 41; административное здание по ул. Малинина, 35, 35 А, Б, В.

У потребителей «Минсккоммунтеплосети» отсутствует горячее водоснабжение по адресам: жилые дома по пр. Рокоссовского, 82; ул. Плеханова, 93, 95, 97, к.1, к.2, к.3, к.4, к.5; ул. Якубова, 48, к.1, 2, 3, 4; 52; д/с № 499 по ул. Плеханова, 99; КНС-17, ул. Якубова, 1А.