Жителям одного из районов Минска на день отключили горячую воду

Причиной является производство переврезок на тепловых сетях. В связи с этим горячей воды не будет с 8.00 до 22.00 23 сентября. Потребителей «Минских тепловых сетей» это коснется по следующим адресам: жилые дома по ул. Малинина, 30, 34; пр. Рокоссовского, 84, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 136; ул. Плеханова, 101, 103, 105, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125; ул. Якубова, 2, к.1, к.3; 4, 6, 16, 18, 22, 24, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 46; СШ № 134, ул. Плеханова, 107; СШ № 36, ул. Якубова, 34; СШ № 15, ул. Якубова, 12; д/с № 335, ул. Плеханова, 109; д/с № 374, ул. Якубова, 44; д/с № 403 ул. Якубова, 42; д/с № 372, ул. Якубова, 26; д/с № 333, ул. Малинина, 32; д/с № 381, ул. Якубова, 8; детская поликлиника № 7, ул. Плеханова, 127; ДС «Серебрянка», ул. Якубова, 1Б; ДС «Серебрянка», ул. Малинина, 39; магазин по ул. Якубова, 6А; магазин по ул. Якубова, 14; гаражи по ул. Якубова, 2, к.2; административное здание по пр. Рокоссовского, 136а; магазин по ул. Плеханова, 91; пункт приема стеклотары по пр. Рокоссовского, 98 Б; ОАО «Белэлектромонтажналадка», ул. Плеханова, 105А, 105Ак1; административное здание по ул. Якубова, 10; административное здание по ул. Малинина, 41; административное здание по ул. Малинина, 35, 35 А, Б, В.