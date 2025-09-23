Милиция заявила, что к гибели кошек в Заводском районе Минска причастна бродячая собака

Бродячая собака причастна к гибели кошек в Заводском районе Минска. Подробности рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
В милиции подчеркнули, что ранее появившаяся информация о живодере является недостоверной. Жители Заводского района с начала сентября нашли семь кошек с признаками насильственной смерти (подробнее мы писали здесь).
«Сообщаем, что факты умышленной жестокости со стороны человека не нашли подтверждения, а кошки пострадали, предположительно, в результате нападения собаки», — обратили внимание в ведомстве.
По данным ГУВД, было инициировано семь проверок. Так, в одном из случаев осмотр и вскрытие проводились при участии эксперта Минской городской ветеринарной станции. Он подтвердил, что повреждения кошке, вероятнее всего, нанесла собака.
Вместе с тем по оставшимся четырем материалам работа и далее продолжается. Но уже были получены записи камер видеонаблюдения. На них видно, как кошку также кусает собака. В милиции заявили, что для обеспечения безопасности представителями коммунального предприятия «Фауна города» была проведена отработка территории, где были найдены погибшие животные.
«Отловлена бродячая собака, которая помещена в приют для животных», — отметили в пресс-службе.
Совместные проверочные мероприятия и далее продолжаются. В ведомстве акцентировали внимание на том, что с 11 сентября заявлений, а также сообщений о смерти животных не поступало. Ситуация находится на контроле.
