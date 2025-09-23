Ричмонд
Милиция заявила, что к гибели кошек в Заводском районе Минска причастна бродячая собака

Бродячая собака причастна к гибели кошек в Заводском районе Минска.

Источник: Комсомольская правда

Бродячая собака причастна к гибели кошек в Заводском районе Минска. Подробности рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

В милиции подчеркнули, что ранее появившаяся информация о живодере является недостоверной. Жители Заводского района с начала сентября нашли семь кошек с признаками насильственной смерти (подробнее мы писали здесь).

«Сообщаем, что факты умышленной жестокости со стороны человека не нашли подтверждения, а кошки пострадали, предположительно, в результате нападения собаки», — обратили внимание в ведомстве.

По данным ГУВД, было инициировано семь проверок. Так, в одном из случаев осмотр и вскрытие проводились при участии эксперта Минской городской ветеринарной станции. Он подтвердил, что повреждения кошке, вероятнее всего, нанесла собака.

Вместе с тем по оставшимся четырем материалам работа и далее продолжается. Но уже были получены записи камер видеонаблюдения. На них видно, как кошку также кусает собака. В милиции заявили, что для обеспечения безопасности представителями коммунального предприятия «Фауна города» была проведена отработка территории, где были найдены погибшие животные.

«Отловлена бродячая собака, которая помещена в приют для животных», — отметили в пресс-службе.

Совместные проверочные мероприятия и далее продолжаются. В ведомстве акцентировали внимание на том, что с 11 сентября заявлений, а также сообщений о смерти животных не поступало. Ситуация находится на контроле.

Тем временем в Заславле жильцы многоэтажки бьют тревогу из-за 200 крыс, которые живут у соседа: «Спать порой просто невозможно».

Кстати, штормовое предупреждение из-за заморозков в Беларуси объявлено на 25 сентября.

Ранее мы писали, что белоруска выплатила 36 000 рублей компенсации из-за косметики на Wildberries.

