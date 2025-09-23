В Омске при поддержке Омского НПЗ открылось инклюзивное пространство

В Советском округе Омска в общеобразовательной школе № 63 заработало уникальное инклюзивное пространство, где дети с особенностями здоровья в возрасте от 7 до 14 лет осваивают инженерные навыки. Проект стал возможен благодаря грантовой поддержке Омского нефтеперерабатывающего завода (ОНПЗ) в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».
Участниками проекта стали ребята из 9 учебных заведений города. Для их обучения были закуплены профессиональные наборы конструкторов Cuboro, предназначенные для моделирования и проектирования сложных пространственных объектов. По завершении серии мастер-классов участников ждет фестиваль инженерных наук, где ребята представят и защитят собственные проекты.
«Победа в грантовом конкурсе “Газпром нефти” позволила нам приобрести уникальный конструктор Cuboro, который изначально разрабатывался для детей с особенностями здоровья. Работа с ним помогает не только развивать инженерные навыки, но и учит ребят работать в команде, решать сложные задачи сообща. Это бесценный опыт создания по-настоящему инклюзивной среды», — рассказала руководитель проекта, директор школы № 63 Ольга Аникина.
Под руководством опытных наставников дети создают лабиринты, изучают механику движений и развивают важные навыки: пространственное мышление, фантазию, командную работу и мелкую моторику. Особое внимание уделяется совместному творчеству детей и их родителей.
«Поддержка талантливых проектов — ключевая часть социальной политики нашего предприятия. В этом году мы отметили грантами 12 лучших социальных инициатив омичей, и этот проект — яркий пример нашего вклада в развитие инклюзивного образования. Инженерное творчество открывает новые горизонты для самовыражения и развития детей с особенностями здоровья, и наша задача — создать условия для раскрытия потенциала каждого ребенка», — подчеркнул важность поддержки таких инициатив генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Добавим, что конкурс проводится ежегодно компанией «Газпром нефть» для поддержки инициатив местных сообществ в регионах деятельности. С 2013 года на гранты было реализовано более 1200 социальных проектов в сферах образования, спорта, культуры, экологии и других направлений.