В Омске при поддержке Омского НПЗ открылось инклюзивное пространство

«Поддержка талантливых проектов — ключевая часть социальной политики нашего предприятия. В этом году мы отметили грантами 12 лучших социальных инициатив омичей, и этот проект — яркий пример нашего вклада в развитие инклюзивного образования. Инженерное творчество открывает новые горизонты для самовыражения и развития детей с особенностями здоровья, и наша задача — создать условия для раскрытия потенциала каждого ребенка», — подчеркнул важность поддержки таких инициатив генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.