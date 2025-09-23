Ричмонд
Депутаты снова не смогли защитить жителей от шума

Vaib.uz (Узбекистан. 23 сентября). Сегодня в ходе пленарного заседания Законодательной палаты парламента депутаты вновь отправили на доработку проект закона «О защите населения от вредного шумового воздействия».

Источник: Vaib.Uz

В прошлый раз документ рассматривался более года назад — в августе 2024 года. Видимо, за это время разработчики так и не смогли найти ключ к сердцам депутатов.

Что планировалось изменить

Этот документ ждали многие узбекистанцы, особенно жители Ташкента и крупных городов, где шум — это постоянный фон жизни. Столица превратилась в нескончаемую стройку, мешающую отдыху и днём, и ночью. Свой вклад добавляют ночные клубы, шумные туристические улицы, мотоциклисты и автогонщики, устраивающие заезды по ночному городу.

Новый законопроект предлагал:

  • увеличить «тихий час» с нынешних 23:00—06:00 до 23:00—07:00, а в выходные и праздничные дни — с 22:00 до 09:00.
  • ужесточить ответственность за нарушение правил.
  • строительные и ремонтные работы, уровень шума от которых превышает допустимые нормы, могут проводиться в многоквартирных домах только в рабочие дни с 09:00 до 18:00.

Несмотря на очевидную актуальность, более половины депутатов проголосовали против принятия документа в нынешнем виде. По их словам, некоторые нормы требуют доработки и «совершенствования с учётом интересов населения». В итоге проект вновь был возвращён ответственному комитету на доработку.

В результате ситуация остаётся прежней: стройки продолжают шуметь круглосуточно, ночные развлечения мешают спать, а уставшие горожане снова вынуждены ждать, когда законодатели договорятся между собой.