В Нижнем Новгороде досрочно начался отопительный сезон

С 23 сентября в Нижнем Новгороде начался отопительный сезон. Тепло дали несмотря на то, что среднесуточная температура ниже +8 градусов пока не установилась в течение пяти дней.
Власти подчеркнули, что первыми отопление получат детские сады, школы и больницы. На полную надстройку системы уйдет от трех до семи дней, поэтому жильцы домов ощутят тепло в квартирах не сразу. В последнюю очередь отопление включат на промышленных объектах.
Стоит отметить, что по прогнозам синоптиков со среды, 24 сентября, ожидается сильное похолодание и дожди, поэтому отопительный сезон начался своевременно.
Напомним, что с 22 сентября отопление включили в Дзержинске, Сарове, Шахунье, Тоншаево, на Бору и в Ковернинском округе. Сегодня, 23 сентября, тепло дали не только в Нижнем Новгороде, но и в Кстове и Лыскове. Завтра, 24 сентября, отопление также появится в Володарском и Уренском округах.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что нижегородские депутаты предложили сократить сроки пуска тепла до трех дней.