За лето в Москве поженились рекордные с 2015 года 36 тысяч пар

«Рекорд побил и месяц июль, когда было создано свыше 12 тысяч новых семей. Такие показатели достигались в последний раз у нас в 2017 году. Месяц август также в этом году у нас стал рекордным: итак традиционно самый востребованный месяц в этом году выбрали свыше 13 тысяч пар», — рассказала Уханева в интервью «РИА Новости».