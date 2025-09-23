За лето в Москве поженились рекордные с 2015 года 36 тысяч пар

«Рекорд побил и месяц июль, когда было создано свыше 12 тысяч новых семей. Такие показатели достигались в последний раз у нас в 2017 году. Месяц август также в этом году у нас стал рекордным: итак традиционно самый востребованный месяц в этом году выбрали свыше 13 тысяч пар», — рассказала Уханева в интервью «РИА Новости».
Она также пояснила, что наибольшее число браков традиционно регистрируется в теплые месяцы. В 2025 году свадебный сезон открылся в конце апреля, а май уже стал рекордным по числу браков за последние 10 лет. Уханева объясняет такие показатели большим количеством красивых дат. В мае в Москве заключили более 7,2 тыс. браков — на 43% больше, чем в мае прошлого года.