В поселке Усть-Ордынский продолжают строить детскую поликлинику на 150 посещений. Работы проводят в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Как сообщили КП-Иркутск в правительстве Иркутской области, на проект выделили 844,7 миллиона рублей. Здание будет состоять из трех надземных этажей и цоколя. Уже готовы фундамент, цокольный, первый и второй этажи. Окончание строительства запланировано на 2026 год.