В поселке Усть-Ордынский продолжают строить детскую поликлинику на 150 посещений. Работы проводят в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Как сообщили КП-Иркутск в правительстве Иркутской области, на проект выделили 844,7 миллиона рублей. Здание будет состоять из трех надземных этажей и цоколя. Уже готовы фундамент, цокольный, первый и второй этажи. Окончание строительства запланировано на 2026 год.
— Строительство социальных объектов находится на особом контроле от начала и до окончания работ. Жители должны получать медицинские, образовательные и иные услуги в комфортных условиях, — подчеркнул глава Приангарья Игорь Кобзев.
Реконструкция школы № 2 в Заларях подходит к концу. Там построили новый корпус и отремонтировали действующего здание. На работы направили более 1,5 миллиарда рублей в рамках регионального проекта «Современный облик сельских территорий» федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Строительство школы начало в марте 2022 года. Сейчас на объекте занимаются внутренней отделкой, монтажом слаботочных и электротехнических систем. После ремонта учебное заведение откроет свои двери для 696 учеников.