В Перми потребители задолжали 3,3 млрд рублей за тепло

Балахнин также рассказал о тех проблемах, которые возникли у чиновников при подготовке объектов жилья и социальной инфраструктуры Перми к отопительному сезону 2025−2026 годов. В частности, некоторые управляющие компании не выполнили необходимые требования по подготовке и не предоставили в территориальные органы мэрии документацию, подтверждающую готовность жилых зданий к отопительному периоду. Кроме того, часто возникает ситуации, когда единые теплоснабжающие организации переносят сроки гидравлических испытаний из-за ремонтных работ и устранения неполадок, обнаруженных на теплосетях, а сроки ликвидации дефектов затягиваются.