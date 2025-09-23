В Перми потребители задолжали 3,3 млрд рублей за тепло

«В Перми задолженность потребителей за поставленные ресурсы с 2023 по 2025 годы снизилась с 3,9 млрд рублей до 3,3 млрд рублей», — пояснил Балахнин.
При этом непосредственно у горожан долги за отопление в последние два года выросли — с 2,1 млрд до 2,2 млрд рублей, а у управляющих организаций, наоборот, зафиксировано снижение — с 1,8 млрд до 1,1 млрд рублей.
По словам чиновника, сотрудники территориальных органов мэрии составили на нарушителей 358 протоколов, а сумма штрафов составила почти на 860 тысяч рублей.
Объем финансирования подготовки к зиме в краевой столице составил почти 1,5 млрд рублей. Сейчас город готов к отопительному сезону на 97,4%.
Балахнин также рассказал о тех проблемах, которые возникли у чиновников при подготовке объектов жилья и социальной инфраструктуры Перми к отопительному сезону 2025−2026 годов. В частности, некоторые управляющие компании не выполнили необходимые требования по подготовке и не предоставили в территориальные органы мэрии документацию, подтверждающую готовность жилых зданий к отопительному периоду. Кроме того, часто возникает ситуации, когда единые теплоснабжающие организации переносят сроки гидравлических испытаний из-за ремонтных работ и устранения неполадок, обнаруженных на теплосетях, а сроки ликвидации дефектов затягиваются.
Отметим, что всего в Перми более 5,8 тысячи многоквартирных домов, которые должны подключить к теплу. Сейчас подключены более 5,6 зданий, или 96,4% от плана. Также в краевой столице к теплу подключают социальные объекты, ЦТП, тепловые сети и котельные, ТЭЦ и очистные сооружения.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в Перми отопительный сезон начался с 22 сентября. В первую очередь тепло приходит в объекты социальной инфраструктуры, а затем постепенно в многоквартирные жилые дома.