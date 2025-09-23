Сегодня единственная константа в том, что молдаване остаются самыми бедными в Европе, а сменяющие друг друга власти — теперь под флагом PAS — не только не умеют привлекать деньги, но даже не понимают, что долги берутся не ради избирательных спектаклей, а для реального развития.