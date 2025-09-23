Жить в долг: Финансовая ловушка PAS для Молдовы

PAS видимо не понимает, что после 28 сентября наступает и 29-е, с похмельем после избирательного кутежа.
В своей агонии партия PAS загнала Республику Молдова в финансовую ловушку, из которой нам будет крайне трудно выбраться — пишет экс-премьер Молдовы, Влад Филат.
Точно так же, как пьяный игрок бросает последние деньги в игровые автоматы в надежде на «счастливый удар», правительство PAS летом представило Бюджет +, с фанфарами как великую победу, но на деле это оказалось дешёвой манипуляцией, финансируемой почти полностью за счёт долгов.
Дефицит бюджета был увеличен с 14,1 млрд леев до 18,1 млрд — рост несостоятельный, несогласованный с МВФ, а значит — нереализуемый.
И после выборов неизбежно наступит пробуждение от избирательного угара: головная боль, сокращения расходов, заморозка проектов и финансовый кризис.
Если взглянуть на официальные данные исполнения бюджета до июля, картина катастрофическая.
Внешние заимствования, преподносимые как «большая международная поддержка», оказались полным фиаско.
За первые 7 месяцев правительство привлекло 7,7 млрд леев извне, но из этих средств свыше 6,6 млрд сразу ушли обратно — на погашение старых долгов.
То есть все усилия и все фотографии с «внешними партнёрами» обернулись менее чем миллиардом леев, реально поступивших в бюджет.
Тем временем, в 2025 году Молдове предстоит выплатить не меньше 9,3 млрд леев внешних долгов. PAS практически оказался в тисках собственных иллюзий: полученные деньги не покрывают даже старые проценты и выплаты, а для реального дефицита власть в отчаянии бросается во внутренние заимствования.
И здесь начинается катастрофа: внутренние кредиты в шесть раз дороже внешних.
Вместо того чтобы финансироваться по средней ставке 1,6% за рубежом, PAS предпочитает занимать у «друзей» из местной банковской системы под 9,6% годовых.
Разница в 8 процентных пунктов означает, что только в 2025 году дополнительные расходы на проценты составят минимум 800 млн леев — деньги, которые не пойдут ни в школы, ни на дороги, ни в больницы, а прямиком в карманы нескольких банков.
Цена некомпетентности оплачивается каждым налогоплательщиком: от того, кто покупает хлеб у дома, до того, кто платит высокие налоги за свой бизнес.
Пик абсурда: за первые 7 месяцев после того, как массово заняли и выплатили старые долги, у нас осталось всего 4,6 млрд леев, в то время как плановый дефицит составляет 18,1 млрд.
То есть правительство PAS играет в «наперстки» с государственными финансами: хвастается миллиардами на бумаге, но в казне государства дует ветер.
После выборов неизбежно последует классический сценарий: массовые сокращения расходов, замороженные инвестиции, урезание питания детей в школах, блокировка трансфертов для примарий.
Нет ничего нового под солнцем: в последний раз государственный бюджет был нормально исполнен в 2014—2015 годах.
С тех пор ежегодно не исполняется от 3 до 5 млрд леев, несмотря на любые предвыборные обещания.
Сегодня единственная константа в том, что молдаване остаются самыми бедными в Европе, а сменяющие друг друга власти — теперь под флагом PAS — не только не умеют привлекать деньги, но даже не понимают, что долги берутся не ради избирательных спектаклей, а для реального развития.
К сожалению, после 28 сентября вся эта история превратится в болезненный счёт, выставленный каждому из нас — заключл Филат.
