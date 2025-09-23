ГАИ обратилась к водителям с важным заявлением из-за погоды в Минске 23 сентября. Подробности сообщили в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
«В столице дождь. На дорогах — усиленное внимание!» — сказано в сообщении.
В ГАИ заметили, что при учете ухудшения видимости, водителям следует выбирать безопасную скорость, а также дистанцию до впереди двигающегося транспорта. Рекомендовано избегать торможений и резких маневров. В том случае, если движение продолжать невозможно, водителям необходимо остановиться у края проезжей части с включенной аварийной сигнализацией, внешними световыми приборами и переждать ливень.
В ведомстве обращают внимание, что не следует парковаться вблизи деревьев. Кроме того, в момент сильного дождя необходимо опасаться аквапланирования. При сложных погодных условиях важно включить ближний свет фак или же габаритные огни.
«Водитель и пассажиры должны быть пристегнуты, а дети до 12 лет находиться в специальных удерживающих устройствах», — напомнили в ГАИ.
