ГАИ обратилась к водителям с важным заявлением из-за погоды в Минске 23 сентября

ГАИ сделала важное заявление для белорусских водителей 23 сентября.

Источник: Комсомольская правда

ГАИ обратилась к водителям с важным заявлением из-за погоды в Минске 23 сентября. Подробности сообщили в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

«В столице дождь. На дорогах — усиленное внимание!» — сказано в сообщении.

В ГАИ заметили, что при учете ухудшения видимости, водителям следует выбирать безопасную скорость, а также дистанцию до впереди двигающегося транспорта. Рекомендовано избегать торможений и резких маневров. В том случае, если движение продолжать невозможно, водителям необходимо остановиться у края проезжей части с включенной аварийной сигнализацией, внешними световыми приборами и переждать ливень.

В ведомстве обращают внимание, что не следует парковаться вблизи деревьев. Кроме того, в момент сильного дождя необходимо опасаться аквапланирования. При сложных погодных условиях важно включить ближний свет фак или же габаритные огни.

«Водитель и пассажиры должны быть пристегнуты, а дети до 12 лет находиться в специальных удерживающих устройствах», — напомнили в ГАИ.

Тем временем штормовое предупреждение из-за заморозков в Беларуси объявлено на 25 сентября.

Ранее мы писали, что популярные сладости из Китая и России попали под запрет продаж в Беларуси.

Кстати, белоруска выплатила 36 000 рублей компенсации из-за косметики на Wildberries.

