ГАИ обратилась к водителям с важным заявлением из-за погоды в Минске 23 сентября

В ГАИ заметили, что при учете ухудшения видимости, водителям следует выбирать безопасную скорость, а также дистанцию до впереди двигающегося транспорта. Рекомендовано избегать торможений и резких маневров. В том случае, если движение продолжать невозможно, водителям необходимо остановиться у края проезжей части с включенной аварийной сигнализацией, внешними световыми приборами и переждать ливень.