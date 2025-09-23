В Свердловской области определили лучшего водителя автобуса

Александр Соколов стал лучшим в Свердловской области водителем автобуса по результатам регионального конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!». Состязание провели в соответствии с целями нацпроекта «Кадры», сообщили в областном департаменте информационной политики.
Александр Соколов представляет компанию «Автотранспорт» из Верхней Пышмы. Второе место заняла его коллега Ольга Медведева, а бронзовым призером стал сотрудник предприятия «Гортранс» из Екатеринбурга Артем Губин.
В общей сложности свои навыки продемонстрировал 21 специалист. У участников проверили уровень теоретических знаний правил дорожного движения. А в практической части конкурсанты соревновались в скоростном маневрировании на автобусах большого класса. Жюри учитывало время прохождения трассы и количество штрафных очков за ошибки и непредвиденные остановки.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.