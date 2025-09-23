Коуч топ-менеджеров Евдина: чрезмерный контроль приведет к изоляции

Страх потери говорит о том, что человек чрезвычайно ценен для нас: мы крайне боимся его потерять, так как без него наша жизнь становится пуста, неопределенна и бессмысленна, мы утрачиваем себя. Но если дать этому ощущению волю — сценарий станет реальностью: чрезмерный контроль ведет к изоляции, причем с обоих сторон. Становится все меньше точек, за которые можно держаться, потерять человека становится страшнее.