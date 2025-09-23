МЧС Башкирии предупреждает о сильном ветре и тумане

МЧС Башкирии распространило штормовое предупреждение на среду, 24 сентября. Спасатели сообщают о резком ухудшении погодных условий.
По прогнозам, днем в ряде районов республики ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Кроме того, ночью и в утренние часы на отдельных участках автомобильных дорог видимость может упасть до 500 метров и меньше из-за сильного тумана.
Специалисты рекомендуют жителям соблюдать осторожность. При резком усилении ветра лучше укрываться в подъездах жилых домов или подземных переходах.
