Американская полиция остановила автомобиль Макрона для проезда кортежа Трампа. Видео

Сотрудники полиции Нью-Йорка 22 сентября остановили автомобиль президента Франции Эмманюэля Макрона, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд кортежа американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на французский телеканал BMFTV.
Инцидент произошел в понедельник, сразу после выступления Макрона в штаб-квартире ООН. На кадрах из соцсетей видно, как французский президент стоит у своей машины и вынужденно беседует с полицейским.
Чтобы разрешить ситуацию, он позвонил Дональду Трампу. Как сообщает BMFTV, во время звонка французский лидер посетовал: «Представляете, я сейчас жду на улице, потому что для вас все перекрыто».
По данным телеканала, после нескольких минут ожидания улицу разблокировали, однако только для пешеходов. Это вынудило Макрона продолжить разговор с американским президентом, направляясь пешком в посольство Франции.