Осенью в Хакасии высадят более 400 гектаров леса

Работы по компенсационному лесовосстановлению этой осенью проведут на территории площадью свыше 400 га в Хакасии в соответствии с задачами нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве лесного хозяйства республики.
В частности, специалисты уже укоренили саженцы хвои на площади около 100 га. Такую работу провели в Усть-Бюрском лесничестве. Ранее на этом месте деревья повалило ветром. В связи с этим специалисты провели там санитарную вырубку погибших и поврежденных растений. В лесовосстановительных работах принимают участие представители сферы бизнеса.
«Компенсационное лесовосстановление — это пример того, как обязательства бизнеса могут приносить пользу регионам. В Хакасии мы видим, как на новых территориях появляются молодые деревья, которые через несколько лет превратятся в настоящий лес», — отметил министр лесного хозяйства Хакасии Олег Матвиенко.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.