Осенью в Хакасии высадят более 400 гектаров леса

В частности, специалисты уже укоренили саженцы хвои на площади около 100 га. Такую работу провели в Усть-Бюрском лесничестве. Ранее на этом месте деревья повалило ветром. В связи с этим специалисты провели там санитарную вырубку погибших и поврежденных растений. В лесовосстановительных работах принимают участие представители сферы бизнеса.