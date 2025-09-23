Новые кабинеты открылись в Центре развития детей с ОВЗ в Свирске

В Центре развития для детей с ограниченными возможностями «Умка» в Свирске торжественно открыли несколько новых функциональных пространств. Теперь к услугам посетителей — солевая комната, которая поможет укрепить здоровье. И кабинет психологической разгрузки, где не только дети, но и их родители смогут расслабиться с помощью массажных кресел и аудиовизуальной установки, которая создает приятную атмосферу. Все это стало возможным благодаря участию Центра в конкурсе инициативных проектов «Есть решение!» и выделению необходимого финансирования.
На торжественной церемонии коллектив центра поздравил с таким достижением председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников:
— Реализация данного проекта — яркое свидетельство того, как благодаря активной позиции и неравнодушию жителей города даже небольшие, но искренние усилия способны привести к значительным позитивным изменениям в повседневной жизни и существенно повысить качество жизни людей, — подчеркнул Александр Ведерников.
В рамках рабочей поездки в Свирск спикер областного парламента побывал на перекрестке дорог до Михайловки и Касьяновки. Там установлен верстовой столб — это часть проекта «Своя верста», который призван способствовать развитию автомобильного туризма. Проект не только напоминает об исторической мере измерения расстояний, но и рассказывает об истории посещаемых мест. Так, на данном верстовом столбе можно найти ссылку на информацию о Свирске, которая будет полезна туристам.
Еще одно торжественное событие, которое произошло в Свирске в эти дни — церемония освящения нового храма Похвалы Пресвятой Богородицы. Божественную литургию совершил митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан.