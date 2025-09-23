Новые кабинеты открылись в Центре развития детей с ОВЗ в Свирске

В Центре развития для детей с ограниченными возможностями «Умка» в Свирске торжественно открыли несколько новых функциональных пространств. Теперь к услугам посетителей — солевая комната, которая поможет укрепить здоровье. И кабинет психологической разгрузки, где не только дети, но и их родители смогут расслабиться с помощью массажных кресел и аудиовизуальной установки, которая создает приятную атмосферу. Все это стало возможным благодаря участию Центра в конкурсе инициативных проектов «Есть решение!» и выделению необходимого финансирования.