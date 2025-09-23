Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В селе Черлакское Омской области проводят проверку из-за отсутствия воды

Проблемы начались после поломки водозаборной скважины.

Источник: Комсомольская правда

Следственное управление СК России по Омской области организовало доследственную проверку после сообщений о нарушении прав жителей села Черлакское. Поводом послужила информация из социальных сетей о длительном ограничении водоснабжения в населенном пункте Нововаршавского района.

По предварительным данным, подача питьевой воды прекратилась из-за поломки водозаборной скважины. Хотя администрация района организовала доставку технического ресурса, его объемы недостаточны для удовлетворения базовых потребностей жителей. Местные власти не приняли эффективных мер для устранения проблемы.

В ходе проверки следователи установят все обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку действиям должностных лиц по статье № 215.1 УК РФ. Будут приняты меры для восстановления прав граждан на комфортные условия проживания.

Ранее «КП Омск» сообщила, что местные полицейские пытали задержанных и попали в тюрьму.