В селе Черлакское Омской области проводят проверку из-за отсутствия воды

Следственное управление СК России по Омской области организовало доследственную проверку после сообщений о нарушении прав жителей села Черлакское. Поводом послужила информация из социальных сетей о длительном ограничении водоснабжения в населенном пункте Нововаршавского района.
По предварительным данным, подача питьевой воды прекратилась из-за поломки водозаборной скважины. Хотя администрация района организовала доставку технического ресурса, его объемы недостаточны для удовлетворения базовых потребностей жителей. Местные власти не приняли эффективных мер для устранения проблемы.
В ходе проверки следователи установят все обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку действиям должностных лиц по статье № 215.1 УК РФ. Будут приняты меры для восстановления прав граждан на комфортные условия проживания.
