Иркутян приглашают пройти бесплатную вакцинацию от гриппа

Также жители города 26 сентября смогут сдать анализы, получить консультации у врачей и обследоваться на наличие заболеваний.

Источник: Reuters

День здоровья состоится на Батарейной станции по улице Центральной в Иркутске 26 сентября в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Во время этого мероприятия жители города смогут бесплатно вакцинироваться от гриппа, сообщили в областном министерстве здравоохранения.

Кроме того, иркутян приглашают сдать экспресс-анализ на определение уровня глюкозы и холестерина в крови, пройти тестирование на ВИЧ, гепатиты и сифилис. Помимо этого, жители города смогут сделать УЗИ щитовидной железы и почек, флюорографию, проверить артериальное и внутриглазное давление, оценить состояние легких. Также врачи при необходимости будут готовы осмотреть родинки и пигментные образования на телах пациентов для выявления возможного онкозаболевания на ранней стадии.

Консультировать всех желающих будут терапевт, онколог, психиатр-нарколог и психолог. Также в ходе акции организуют бесплатную вакцинацию от пневмококковой инфекции.

«День здоровья — это отличная возможность в одном месте без записи проверить основные показатели своего организма, задать вопросы врачам и получить персональные рекомендации. Особенно актуальна в преддверии осенне-зимнего периода вакцинация. Мы настоятельно рекомендуем жителям воспользоваться этим шансом и уделить время своему здоровью», — отметил министр здравоохранения Иркутской области Андрей Модестов.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению президента РФ Владимира Путина с 2025 года.