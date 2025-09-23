Иркутян приглашают пройти бесплатную вакцинацию от гриппа

Кроме того, иркутян приглашают сдать экспресс-анализ на определение уровня глюкозы и холестерина в крови, пройти тестирование на ВИЧ, гепатиты и сифилис. Помимо этого, жители города смогут сделать УЗИ щитовидной железы и почек, флюорографию, проверить артериальное и внутриглазное давление, оценить состояние легких. Также врачи при необходимости будут готовы осмотреть родинки и пигментные образования на телах пациентов для выявления возможного онкозаболевания на ранней стадии.