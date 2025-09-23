Ричмонд
В Воронеже вдова бойца СВО получит выплату 1 млн руб по суду

Первоначально жительнице Воронежа отказывали в выплате из-за отсутствия прописки.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Железнодорожного района Воронежа помогла вдове участника СВО получить полагающуюся выплату после гибели мужа. Первоначально женщина подала необходимый пакет документов в управление соцзащиты своего района, однако в выплате отказали из-за отсутствия у нее и ее погибшего супруга регистрации на территории Воронежской области.

— Проверка подтвердила, что фактически семья военнослужащего проживала на территории региона и имела временную регистрацию по месту пребывания. Прокуратура направила иск в суд об установлении факта проживания семьи погибшего участника СВО в Воронежской области и возложении обязанности на орган соцзащиты выплатить материальную помощь в размере одного миллиона рублей. Суд удовлетворил иск, — сообщили в прокуратуре Воронежской области.