В Пятигорске построят школу более чем на 1,5 тысячи мест

Здание школы будет состоять из трех этажей. В нем разместят столовую почти на 800 мест, медицинский пункт, библиотеку, два спортивных, тренажерный и актовый залы. Также там оборудуют помещения для занятий ЛФК и хореографией. А на прилегающей территории обустроят зоны для отдыха и физических активностей.