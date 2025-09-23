В Пятигорске построят школу более чем на 1,5 тысячи мест

Новая школа, рассчитанная на 1550 учащихся, появится в городе-курорте Пятигорске Ставропольского края в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в правительстве региона.
Участок, на котором возведут образовательное учреждение, расположен на территории Новопятигорского района в границах улиц Степная, Коллективная и Кочубея. Специалисты уже выполнили все подготовительные работы и сейчас приступили к закладке фундамента. Как рассказал министр строительства и архитектуры Ставропольского края Андрей Уваров, завершить проект должны в 2027 году.
Здание школы будет состоять из трех этажей. В нем разместят столовую почти на 800 мест, медицинский пункт, библиотеку, два спортивных, тренажерный и актовый залы. Также там оборудуют помещения для занятий ЛФК и хореографией. А на прилегающей территории обустроят зоны для отдыха и физических активностей.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.