Подмосковный легкоатлет побил рекорд России в забеге на 10 километров

Владимир Никитин из Московской области побил рекорд России в забеге по шоссе на дистанции 10 км, сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта региона. Этот результат он установил на Московском марафоне, который прошел в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».
Легкоатлет преодолел расстояние за 27 минут 40 секунд. Он побил свой же рекорд 2023 года, который составлял чуть более 28 минут.
«Эмоции зашкаливают, я очень рад. Хочу сказать огромное спасибо своей семье — жене, дочке, сыну, их поддержка для меня очень важна. Организаторы Московского марафона сделали все, чтобы мы показали хорошие результаты, соперники были очень сильны. Десятка сегодня была интереснее, чем завтра будет главный марафон — я не помню, когда в Москве, да и вообще на шоссе в России собиралась такая компания», — поделился Владимир Никитин после финиша.
В общей сложности в Московском марафоне на дистанцию 10 км приняли участие свыше 23 тыс. легкоатлетов. В частности, среди мужчин второе место занял бегун из Кении, а третье — еще один российский спортсмен.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.