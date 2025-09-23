Подмосковный легкоатлет побил рекорд России в забеге на 10 километров

«Эмоции зашкаливают, я очень рад. Хочу сказать огромное спасибо своей семье — жене, дочке, сыну, их поддержка для меня очень важна. Организаторы Московского марафона сделали все, чтобы мы показали хорошие результаты, соперники были очень сильны. Десятка сегодня была интереснее, чем завтра будет главный марафон — я не помню, когда в Москве, да и вообще на шоссе в России собиралась такая компания», — поделился Владимир Никитин после финиша.