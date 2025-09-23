Ученые заявили о готовности начать лечение российской вакциной от рака

«Больные уже в группе сформированы, персонализированные генетические их данные определены, и мы готовы буквально в течение 1−1,5 совместными усилиями перейти к их лечению», — сказал Гинцбург в ходе круглого стола «История российского лидерства в области медицинской науки и технологий».