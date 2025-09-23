Ученые заявили о готовности начать лечение российской вакциной от рака

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Ученые готовы в течение 1−1,5 месяца начать лечение пациентов отечественной МРНК-вакциной от рака, рассказала директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи занимается работой над персонализированной отечественной онковакциной от рака, созданной на основе неоантигенов. По словам главы центра Александра Гинцбурга, ее в ближайшие месяцы начнут вводить в экспериментальном режиме группе больных меланомой.
«Больные уже в группе сформированы, персонализированные генетические их данные определены, и мы готовы буквально в течение 1−1,5 совместными усилиями перейти к их лечению», — сказал Гинцбург в ходе круглого стола «История российского лидерства в области медицинской науки и технологий».