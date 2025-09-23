Чуйченко предложил расширить перечень дополнительных услуг в СИЗО

«Считаю, перечень дополнительных услуг может быть расширен — например, это может касаться размещения, материально-бытового и медико-санитарного обеспечения. Кроме того, необходимо обсудить возможность введения камер с улучшенными условиями. Такие камеры могут быть организованы при строительстве новых СИЗО, а также в действующих изоляторах, где эти помещения можно переоборудовать. При этом, разумеется, должны соблюдаться абсолютно все требования по обеспечению безопасности», — сказал Чуйченко на заседании Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека.