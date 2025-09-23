СК: 20-летний минчанин ответит за реабилитацию нацизма

Житель Минска ответит за реабилитацию нацизма, сообщили в управлении Следственного комитета по городу Минску.
Фигурантом уголовного дела стал 20-летний минчанин, который, как установили следователи, публично оправдывал преступления нацистов, отрицая исторические факты.
В 2022-м, еще будучи несовершеннолетним, житель Минска вступил в экстремистское формирование и в одном из телеграм-каналов стал поддерживать и оправдывать нацизм. Молодой человек пропагандировал расовое превосходство, публикуя информацию, комментарии и изображения с фашистской символикой.
— Его действия свидетельствовали о положительном отношении к идеологии Гитлера, — прокомментировали в УСК.
Установлено, что минчанином распространялись тексты, в которых обнаружены признаки возбуждения национальной вражды и розни в отношении русских. Также на тематических сайтах им проявлялся активный интерес и восхищение атрибутикой нацистской Германии.
Фигурант заключен под стражу. Ему инкриминируют умышленные действия по реабилитации нацизма и действия, направленные на возбуждение национальной вражды и розни (ч.1 ст.130−1 и ч.1 ст. 130 Уголовного кодекса Беларуси).
— Окончательная правовая оценка действиям обвиняемого будет дана после завершения расследования, — сообщили в пресс-службе УСК.
