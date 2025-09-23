Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК: 20-летний минчанин ответит за реабилитацию нацизма

Житель Минска заключен под стражу и ответит за реабилитацию нацизма.

Источник: Комсомольская правда

Житель Минска ответит за реабилитацию нацизма, сообщили в управлении Следственного комитета по городу Минску.

Фигурантом уголовного дела стал 20-летний минчанин, который, как установили следователи, публично оправдывал преступления нацистов, отрицая исторические факты.

В 2022-м, еще будучи несовершеннолетним, житель Минска вступил в экстремистское формирование и в одном из телеграм-каналов стал поддерживать и оправдывать нацизм. Молодой человек пропагандировал расовое превосходство, публикуя информацию, комментарии и изображения с фашистской символикой.

— Его действия свидетельствовали о положительном отношении к идеологии Гитлера, — прокомментировали в УСК.

Установлено, что минчанином распространялись тексты, в которых обнаружены признаки возбуждения национальной вражды и розни в отношении русских. Также на тематических сайтах им проявлялся активный интерес и восхищение атрибутикой нацистской Германии.

Фигурант заключен под стражу. Ему инкриминируют умышленные действия по реабилитации нацизма и действия, направленные на возбуждение национальной вражды и розни (ч.1 ст.130−1 и ч.1 ст. 130 Уголовного кодекса Беларуси).

— Окончательная правовая оценка действиям обвиняемого будет дана после завершения расследования, — сообщили в пресс-службе УСК.

Тем временем белоруска выплатила 36 000 рублей компенсации из-за косметики на Wildberries.

Узнать больше по теме
Компания Wildberries: от создания до слияния с Russ
Крупнейший российский интернет-магазин международного уровня начал работать в 2004 году. Создала его мама в декрете Татьяна Бакальчук. Сегодня владелица Wildberries — одна из богатейших женщин России и мира. Историю компании читайте в нашем материале.
Читать дальше