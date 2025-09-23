Ричмонд
В России расширили перечень болезней, препятствующих содержанию в СИЗО

В РФ расширили перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию в СИЗО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 сентября — РИА Новости. В России расширили перечень тяжёлых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых, сообщил министр юстиции РФ Константин Чуйченко.

«В этом году мы подготовили проект приказа, регламентирующий вопросы оказания медицинской помощи осуждённым, подозреваемым и обвиняемым в части реализации их права на беспрепятственное получение информации о своём здоровье и ознакомление с медицинской документацией. Расширен перечень тяжёлых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых», — сказал Чуйченко на заседании Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека.

Он напомнил, что подозреваемым и обвиняемым в следственных изоляторах также предоставлено право на дополнительное свидание с несовершеннолетними детьми. Кроме того, они получили возможность проведения свиданий со своими защитниками в СИЗО по видеосвязи.

