В России расширили перечень болезней, препятствующих содержанию в СИЗО

«В этом году мы подготовили проект приказа, регламентирующий вопросы оказания медицинской помощи осуждённым, подозреваемым и обвиняемым в части реализации их права на беспрепятственное получение информации о своём здоровье и ознакомление с медицинской документацией. Расширен перечень тяжёлых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых», — сказал Чуйченко на заседании Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека.