В Самаре ограничат движение транспорта из-за спортивного форума

Ограничения коснутся дорог регионального значения в пределах города. Грузовой транспорт будет запрещен, но доставка продуктов и топлива разрешена с 0:00 до 6:00 (23:00 — 5:00 MSK) в указанные дни. Перевозчикам нужно иметь при себе путевой лист с маршрутом.