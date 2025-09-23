Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской области начали временно отключать ТВ и радио

Кратковременные отключения телерадиосигнала начинаются с 23 сентября в Волгоградской области. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на информацию регионального отделения РТРС.

ТВ и радио в ряде населенных пунктов не будет работать некоторое время из-за профилактических работ, которые требуют отключения передающего оборудования на станциях.

Так, 23 сентября, программы РТРС-1, РТРС-2 не будут показывать до 17:00 в селе Киреево Ольховского района. 24 сентября с 11:00 до 17:00 — в селе Липовка Ольховского района, а с 9:00 до 15:00 — в селе Громославка Ольховского района.

25 сентября с 9:00 до 15:00 программы РТРС-1, РТРС-2 отключат в Дубовке и Котельниково, а также с 11:00 до 17:00 — в Ольховке.

Сбои телерадиосигнала могут наблюдаться с 27 сентября по 20 октября в Волгограде в период с 11:33 до 12:42. В этом случае помехи на телеэкранах возможны из-за солнечной интерференции — явления, при котором радиоволны Солнца могут влиять на прием телесигнала со спутника связи.