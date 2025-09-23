В Волгоградской области начали временно отключать ТВ и радио

Сбои телерадиосигнала могут наблюдаться с 27 сентября по 20 октября в Волгограде в период с 11:33 до 12:42. В этом случае помехи на телеэкранах возможны из-за солнечной интерференции — явления, при котором радиоволны Солнца могут влиять на прием телесигнала со спутника связи.