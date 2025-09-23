Ричмонд
В Подмосковье начали включать отопление в школах, детсадах и больницах

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Отопление в школах, детских садах и больницах Подмосковья начали включать во вторник, в жилых домах тепло появится с 29 сентября по 1 октября, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Источник: Аргументы и факты

«Сегодня начинаем включать отопление в Подмосковье. В первую очередь на социальных объектах: в школах, детских садах и больницах», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил, что важно успеть включить отопление в регионе до похолодания. Поэтому во вторник отопление включат в соцучреждениях, а с 29 сентября по 1 октября начнется подача тепла в жилые дома.

«Пробные топки, которые мы запустили 15 сентября, показали готовность систем. У нас в регионе 2776 котельных — за первую неделю мы проверили 78% из них. Еще подготовку 606 котельных проверим на этой неделе», — добавил губернатор.

