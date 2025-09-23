Власти рассказали о том, как будет отапливаться Балтийск этой зимой

Осенью и зимой — 2025/26 Балтийск будут отапливать по старинке — углем и мазутом. Об этом сказал министр строительства и ЖКХ Калининградской области Сергей Черномаз в прямом эфире в Центре управления регионом.
— Отопительный сезон в Балтийске начнется по старой схеме на угольно-мазутной генерации. С мая следующего года начнутся подготовительные пусконаладочные процедуры, чтобы к октябрю запустить отопление на газовой генерации.
Чиновник отметил, что сейчас «идет транспортировка газа до сетей, постепенное заполнение газопровода и выход на рабочее давление».
— Предстоит заполнить более 100 км трубопровода от Черепаново до Балтийска и далее по округу, — анонсировал он.