Защита обжаловала заочный арест Чичваркина*

Защита обжаловала заочный арест в РФ бизнесмена Чичваркина.

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. В Дорогомиловский суд Москвы поступила жалоба защиты на заочный арест бизнесмена Евгения Чичваркина* (признан в РФ иноагентом) по делу о фейках о ВС РФ, сообщили РИА Новости в суде.

«В суд поступила апелляционная жалоба», — рассказали в суде.

Бизнесмен 17 сентября был заочно арестован по обвинению в публичном распространении фейков о ВС РФ по мотивам политической или иной ненависти, а также нарушении порядка деятельности иностранного агента.

За публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации по мотивам политической или иной ненависти предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет, за нарушение порядка деятельности иностранного агента — до 2 лет.

Минюст РФ включил Чичваркина* в реестр иностранных агентов в июне 2022 года. Бизнесмен проживает в Лондоне, о чем свидетельствуют его социальные сети.

* Признан в России иноагентом.