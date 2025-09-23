Защита обжаловала заочный арест Чичваркина*

За публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации по мотивам политической или иной ненависти предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет, за нарушение порядка деятельности иностранного агента — до 2 лет.