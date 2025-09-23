Защита обжаловала заочный арест Чичваркина*

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. В Дорогомиловский суд Москвы поступила жалоба защиты на заочный арест бизнесмена Евгения Чичваркина* (признан в РФ иноагентом) по делу о фейках о ВС РФ, сообщили РИА Новости в суде.
«В суд поступила апелляционная жалоба», — рассказали в суде.
Бизнесмен 17 сентября был заочно арестован по обвинению в публичном распространении фейков о ВС РФ по мотивам политической или иной ненависти, а также нарушении порядка деятельности иностранного агента.
За публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации по мотивам политической или иной ненависти предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет, за нарушение порядка деятельности иностранного агента — до 2 лет.
Минюст РФ включил Чичваркина* в реестр иностранных агентов в июне 2022 года. Бизнесмен проживает в Лондоне, о чем свидетельствуют его социальные сети.
* Признан в России иноагентом.