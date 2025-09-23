Ричмонд
Амантая кажы не накажут за скинутую с лестницы женщину

В Алмалинском районном суде Алматы завершилось рассмотрение дела в отношении известного казахстанского активиста Амантая кажы Асылбека. Он избежал наказания.

Источник: Курсив

Амантая Кажы обвиняли в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести после того, как он столкнул женщину с лестницы. Активисту грозило до двух лет лишения свободы, но дело закрыли.

Как сообщили в пресс-службе суда, стороны достигли примирения, что стало основанием для прекращения дела.

«Согласно статье 68 УК РК, при причинении вреда легкой или средней тяжести и примирении сторон уголовное преследование может быть остановлено», — сообщили в суде.

Амантай Кажы Асылбек признал свою вину, а пострадавшая заявила, что не имеет к нему претензий и простила его.

Кроме того, активист компенсировал пострадавшей материальный и моральный ущерб.

Напомним, 4 июля в Алматы на территории спортивного комплекса «Динамо» Амантай кажы столкнул пожилую женщину с лестницы. Это зафиксировали камеры наблюдения, а видео появилось в соцсетях. После этого стало известно, что на аксакала завели уголовное дело.

19 сентября Амантая Кажы застали за вандализмом в Алматы.