Тепло по графику: Калининградская область готова к отопительному сезону на 98%

Как сообщил министр строительства и ЖКХ региона Сергей Черномаз в ходе прямого эфира в Центре управления регионом, текущая степень готовности коммунальной инфраструктуры превышает 98%.
По словам министра, все необходимые мероприятия выполняются в установленные сроки. На ресурсоснабжающих предприятиях уже созданы запасы топлива, а персонал регулярно проходит тренировки по ликвидации возможных аварийных ситуаций.
Сезон подачи тепла в жилые дома начнется по традиционным погодным критериям: когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней подряд будет держаться на отметке +8°C или ниже. Обычно этот момент в регионе наступает в первой половине октября. При этом министр отметил, что в отдельных муниципалитетах отопление может быть включено досрочно — при наличии соответствующих обращений от жителей.