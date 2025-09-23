Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тепло по графику: Калининградская область готова к отопительному сезону на 98%

Подготовка к осенне-зимнему периоду в Калининградской области близка к завершению.

Источник: Янтарный край

Как сообщил министр строительства и ЖКХ региона Сергей Черномаз в ходе прямого эфира в Центре управления регионом, текущая степень готовности коммунальной инфраструктуры превышает 98%.

По словам министра, все необходимые мероприятия выполняются в установленные сроки. На ресурсоснабжающих предприятиях уже созданы запасы топлива, а персонал регулярно проходит тренировки по ликвидации возможных аварийных ситуаций.

Сезон подачи тепла в жилые дома начнется по традиционным погодным критериям: когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней подряд будет держаться на отметке +8°C или ниже. Обычно этот момент в регионе наступает в первой половине октября. При этом министр отметил, что в отдельных муниципалитетах отопление может быть включено досрочно — при наличии соответствующих обращений от жителей.