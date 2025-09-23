Тепло по графику: Калининградская область готова к отопительному сезону на 98%

Сезон подачи тепла в жилые дома начнется по традиционным погодным критериям: когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней подряд будет держаться на отметке +8°C или ниже. Обычно этот момент в регионе наступает в первой половине октября. При этом министр отметил, что в отдельных муниципалитетах отопление может быть включено досрочно — при наличии соответствующих обращений от жителей.