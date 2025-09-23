Десять хуторов и станиц Ростовской области временно остались без воды

Сложности с водоснабжением начались в десяти населенных пунктах Аксайского района Ростовской области из-за плановых работ на насосной станции. Об этом в своем телеграм-канале сообщила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.
Работы на насосной станции с 23 по 25 сентября будут выполнять специалисты ПАО «Россети-Юг». Без воды на указанный период останутся хутора Нижнеподпольный, Верхнеподпольный, Рыбацкий, Черюмкин и Слава Труда.
Водоснабжение по графику (с 6 до 10 часов и с 18 до 22 часов) будут включать в станицах Ольгинской и Старочеркасской, в хуторах Островского и Ленина, а также в поселке Дорожном.
Организован подвоз воды по заявкам.