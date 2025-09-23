Омичам объяснили актуальность введения обязательного ЕГЭ по истории

Введение обязательного ЕГЭ по истории для поступающих в гуманитарные вузы будет способствовать улучшению мотивации школьников к обучению, считает профессор кафедры истории и мировой политики НГЛУ имени Н. А. Добролюбова, начальник Международной междисциплинарной НИЛ «Историческая компаративистика, регионоведение и развитие восточно-азиатских территорий» Ольга Сенюткина. Она выразила мнение, что это положительно скажется на отношении школьников к изучению истории.
«Кроме того, это может способствовать формированию гражданской позиции школьников с точки зрения патриотизма», — цитирует «Время Н» слова историка.
Сенюткина добавила, что при разработке контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по истории обязательно должны быть отражены ключевые события, в которых Россия проявляла мужество и стойкость, такие как Отечественная война 1812 года, реформы Александра II, Первая мировая война и Великая Отечественная война. По её мнению, эти события играют важную роль в формировании мировоззрения школьников.
Также она отметила, что с каждым годом контрольно-измерительные материалы ЕГЭ по истории становятся всё более тщательно продуманными.
«Школьники, сдающие этот предмет, в среднем набирают 80−85 баллов — это очень неплохо. Важно, чтобы они умели работать с историческими документами, анализировать их, выявлять причинно-следственные связи», — добавила Сенюткина.