Омичам объяснили актуальность введения обязательного ЕГЭ по истории

Сенюткина добавила, что при разработке контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по истории обязательно должны быть отражены ключевые события, в которых Россия проявляла мужество и стойкость, такие как Отечественная война 1812 года, реформы Александра II, Первая мировая война и Великая Отечественная война. По её мнению, эти события играют важную роль в формировании мировоззрения школьников.