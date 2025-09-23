В МВД рассказали о числе иностранцев, находящихся в России нелегально

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Около 670 тысяч иностранных граждан находятся в России нелегально, сообщил замглавы МВД РФ Александр Горовой.
«На сегодня 670 тысяч человек остается в стране незаконно. Хотел бы обратить внимание на то, что треть из них — это женщины и дети», — сказал Горовой на координационном совете уполномоченных по правам человека «Защита прав человека в местах принудительного содержания».
Замминистра напомнил, что 10 сентября закончился срок, который был предоставлен указом президента иностранным гражданам для легализации их пребывания в стране.