В МВД рассказали о числе иностранцев, находящихся в России нелегально

МВД: 670 тысяч иностранцев находятся в России нелегально.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Около 670 тысяч иностранных граждан находятся в России нелегально, сообщил замглавы МВД РФ Александр Горовой.

«На сегодня 670 тысяч человек остается в стране незаконно. Хотел бы обратить внимание на то, что треть из них — это женщины и дети», — сказал Горовой на координационном совете уполномоченных по правам человека «Защита прав человека в местах принудительного содержания».

Замминистра напомнил, что 10 сентября закончился срок, который был предоставлен указом президента иностранным гражданам для легализации их пребывания в стране.