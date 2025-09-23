В России нашли способ снизить число ложных тревог об астероидах

«Сегодня для оценки вероятности столкновения астероида с Землей чаще всего используется линейное стохастическое моделирование параметрической неопределенности — алгоритмически простой и быстрый метод. Однако, как выяснили ученые физического факультета ТГУ, при оценке объектов с малым количеством наблюдений линейные методы могут давать серьезные ошибки и предсказывать катастрофу при отсутствии реальной угрозы. Поэтому в таких случаях необходимо использовать более алгоритмически сложные нелинейные модели. Результаты оценки, полученные с помощью двух разных методов, могут отличаться в десятки и даже сотни раз», — сказано в сообщении.