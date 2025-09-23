Вторая смена в школах Казани начнется в обычном режиме после отмены угрозы БПЛА

В Управлении образования столицы Татарстана сообщили, что вторая смена в школах пройдет по расписанию, изменений нет.
Несмотря на снятие угрозы атаки БПЛА, беспилотная опасность на территории республики сохраняется.
Напомним, что сегодня в школах и детских садах Казани педагоги эвакуировали детей в укрытия из-за угрозы атаки БПЛА. Как отметили в Управлении образования Казани, это стандартная мера предосторожности по рекомендации МЧС.
«Забирать детей сейчас не нужно — все организовано, чтобы они чувствовали себя спокойно и в безопасности. Просим вас без тревоги дождаться дальнейшей информации от официальных служб — при необходимости мы сразу передадим новые рекомендации», — сказали в Управлении образования Казани.
Напомним, что сегодня рано утром из-за угрозы атаки БПЛА закрыли аэропорты Казани и Нижнекамска. Жителей Казани, Елабуги, Нижнекамска и Альметьевска попросили пройти в укрытия из-за угрозы атаки. Информация об этом появилась в официальном приложении МЧС России.
Кроме того, на территории Татарстана с 22.15 по московскому времени действует режим «Беспилотная опасность».