Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вторая смена в школах Казани начнется в обычном режиме после отмены угрозы БПЛА

Образовательные учреждения Казани продолжают работу в обычном режиме после отмены угрозы атаки БПЛА.

В Управлении образования столицы Татарстана сообщили, что вторая смена в школах пройдет по расписанию, изменений нет.

Несмотря на снятие угрозы атаки БПЛА, беспилотная опасность на территории республики сохраняется.

Напомним, что сегодня в школах и детских садах Казани педагоги эвакуировали детей в укрытия из-за угрозы атаки БПЛА. Как отметили в Управлении образования Казани, это стандартная мера предосторожности по рекомендации МЧС.

«Забирать детей сейчас не нужно — все организовано, чтобы они чувствовали себя спокойно и в безопасности. Просим вас без тревоги дождаться дальнейшей информации от официальных служб — при необходимости мы сразу передадим новые рекомендации», — сказали в Управлении образования Казани.

Напомним, что сегодня рано утром из-за угрозы атаки БПЛА закрыли аэропорты Казани и Нижнекамска. Жителей Казани, Елабуги, Нижнекамска и Альметьевска попросили пройти в укрытия из-за угрозы атаки. Информация об этом появилась в официальном приложении МЧС России.

Кроме того, на территории Татарстана с 22.15 по московскому времени действует режим «Беспилотная опасность».

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше