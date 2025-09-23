Ричмонд
В Башкирии названы сайты, доступные при отключениях мобильного интернета

Источник: Башинформ

Жители Башкирии смогут пользоваться ключевыми интернет-сервисами даже при отключении мобильного интернета. Об этом сообщает министерство цифрового развития РБ.

В список ресурсов, которые остаются доступными при ограничении мобильного интернета, входят сервисы ВКонтакте, Oдноклассники, Mail.ru, национальный мессенджер Max, сервисы Госуслуг, сервисы Яндекса, маркетплейсы Ozon и Wildberries, Avito, Дзен, Rutube, официальный сайт платежной системы Мир, сайты правительства и администрации президента России, федеральная платформа дистанционного электронного голосования, сайты операторов связи Билайн, МегаФон, МТС, Ростелеком и T2.

Уточняется, что список доступных при отключениях мобильного интернета сервисов и сайтов будет дополняться.

