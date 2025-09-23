В мэрии Уфы сообщили о предстоящих перекрытиях на улицах.

Как сообщал Башинформ, до 10 октября на ⅖ проезжей части по нечетной стороне улицы Айской (от дома по ул. Айской, 51 до дома по ул. Крестьянской, 2/12) перекрыто движение транспорта. Здесь идет строительство наружных сетей водоснабжения к возводимым домам.