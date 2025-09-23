Ричмонд
В мэрии Уфы сообщили о предстоящих перекрытиях на улицах

Источник: Башинформ

В Уфе для проведения работ, связанных с инженерными коммуникациями, будет ограничено движение автотранспорта на нескольких участках улиц. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, с 24 сентября по 15 декабря частично перекроют проезжую часть вдоль ул. Шафиева, 48 и 48а, 39 и 41, а также ул. Энтузиастов, 2.

С 25 сентября по 2 октября закроют ⅕ проезжей части возле ул. Блюхера, 3.

С 1 по 17 октября частично перекроют дорожный участок по четной стороне ул. Трамвайной, в районе дома № ⅓.

«Просим учитывать ограничения при планировании поездок», — добавили в мэрии Уфы.

Как сообщал Башинформ, до 10 октября на ⅖ проезжей части по нечетной стороне улицы Айской (от дома по ул. Айской, 51 до дома по ул. Крестьянской, 2/12) перекрыто движение транспорта. Здесь идет строительство наружных сетей водоснабжения к возводимым домам.