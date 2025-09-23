Ричмонд
В Прикамье оштрафовали 4 организации за нарушение прав работников-инвалидов

Общая сумма наложенных штрафов составила 105 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Государственная инспекция труда в Пермском крае за этот год получила 11 жалоб от работников с инвалидностью. Чаще всего они недовольны оплатой труда, условиями его нормирования, изменением положений трудового договора, а также случаями незаконного увольнения или отстранения от работы. В числе нарушителей — как бюджетные учреждения, так и частные компании.

В ходе проверок были зафиксированы факты несоблюдения трудовых прав инвалидов. В частности, работодатели не обеспечивали сокращенную рабочую неделю, не предоставляли положенные увеличенные отпуска и привлекали инвалидов к ночной работе без их согласия.

По итогам проверок к ответственности привлечены четыре организации. Общая сумма наложенных штрафов составила 105 тысяч рублей.