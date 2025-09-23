В Челябинске стартовал новый сезон проекта «Школа фермера»

Новый сезон образовательного проекта «Школа фермера» стартовал на базе Южно-Уральского государственного аграрного университета в Челябинске в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в аппарате губернатора и правительства области.
Всего в обучении примут участие 26 начинающих аграриев из региона. За более чем за два месяца они посетят занятия по растение- и животноводству, механизации производства, экономике и бухгалтерскому учету. Кроме того, каждую неделю для них будут организовывать поездки на ведущие сельхозпредприятия региона. Там аграрии увидят реальные производства и получат консультацию практикующих специалистов.
«В процесс обучения в “Школе фермеров” в этом году включаются 55 регионов страны. За пять лет существования этого проекта в фермерство пришли 9 тысяч новых участников. Это уникальная возможность за короткий срок получить теоретические и практические знания в концентрированном виде — все то, что позволит с нуля начать свое дело», — отметила заместитель директора челябинского филиала Россельхозбанка, который реализует проект «Школа фермера», Наталья Лапина.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.