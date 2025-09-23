В Челябинске стартовал новый сезон проекта «Школа фермера»

Всего в обучении примут участие 26 начинающих аграриев из региона. За более чем за два месяца они посетят занятия по растение- и животноводству, механизации производства, экономике и бухгалтерскому учету. Кроме того, каждую неделю для них будут организовывать поездки на ведущие сельхозпредприятия региона. Там аграрии увидят реальные производства и получат консультацию практикующих специалистов.