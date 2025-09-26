Опрос: ограничения на продажу алкоголя. Санкт-Петербург и Ленинградская область

В Санкт-Петербурге время запрета на продажу алкоголя — с 22:00 до 11:00. В некоторые праздничные дни федерального или регионального масштаба действует круглосуточный запрет на продажу спиртного, например в день проведения праздника выпускников «Алые паруса». В Ленинградской области время запрета на продажу алкоголя — с 22:00 до 11:00. В особые дни действует круглосуточный запрет на продажу спиртного:1 июня — Международный день защиты детей, 1 сентября — День знаний, а также в день мероприятия «Последний звонок».