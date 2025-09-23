В Башкирии ожидается резкое похолодание

Как сообщили в пресс-службе госкомитета РБ по ЧС, по данным синоптиков, с 25 сентября на территорию Башкортостана начнет поступать арктический воздух, который принесет с собой резкое понижение температуры. Ночью столбики термометров опустятся с +8, +13° до +1, +6°. Местами возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0, −5°. Днем потеплеет лишь до +5, +10°, что значительно холоднее текущих значений (+11, +16°).
В большинстве районов республики пройдут дожди разной интенсивности. С 28 по 30 сентября в северных и горных районах осадки могут переходить в мокрый снег. С 27 по 30 сентября среднесуточная температура будет стабильно ниже +8°. Это означает окончательное вступление в осенний период.