В Башкирии ожидается резкое похолодание

Как сообщили в пресс-службе госкомитета РБ по ЧС, по данным синоптиков, с 25 сентября на территорию Башкортостана начнет поступать арктический воздух, который принесет с собой резкое понижение температуры. Ночью столбики термометров опустятся с +8, +13° до +1, +6°. Местами возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0, −5°. Днем потеплеет лишь до +5, +10°, что значительно холоднее текущих значений (+11, +16°).